'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor' - Son Dakika

'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde uygulanan yumurta ve yumurtalık dondurma işlemi sayesinde kadınlar, istediği yaşta anne olabiliyor.

'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor', System.String[]
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde uygulanan yumurta ve yumurtalık dondurma işlemi sayesinde kadınlar, istediği yaşta anne olabiliyor. Artık 'gebelik yaşı' diye bir şeyin kalmadığını belirten Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, "Yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo dondurabiliyoruz ve bunu da senelerce saklayabiliyoruz" dedi.

OMU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi uzun süren çalışmalar sonucunda, 2010 yılında hasta kabulüne başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak değişik nedenlerle bu olanağa sahip olamayan çiftler için umut kapısı olan OMÜ Tüp Bebek Merkezi, 10 yıldır hem Samsun'a hem de Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veriyor. Merkezde tüp bebek işlemlerinin yanı sıra modern laboratuvarlarda yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo ve sperm dondurma işlemleri de yapılıyor. Bu sayede anne adayları, istedikleri yaşta çocuk sahibi olabiliyor. Merkezde ayrıca genetik incelemeli tüp bebek işlemi de yapıldığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, 17 kişilik ekiple gönüllülük esasına göre canla başla çalıştıklarını ifade etti.

'YURT DIŞINDAN BİLE HASTALARIMIZ OLUYOR 'Türkiye'nin sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğini belirten Doç. Dr. Davut Güven, "Özellikle infertiti yani kısırlık dediğimiz alanda ciddi ilerlemeler oldu. Özellikle yumurtaları büyütüp, istediğimiz gibi toplayabilmemizi sağlayan ilaçlar devrim yarattı. Daha sonra bu ilaçlarla embriyo yapıp, embriyoyu transfer edip gebelikler elde ettiğimizde çok müthiş ilerlemeler oluştu. Şimdi artık tüp bebek tedavisi daha da gelişerek, farklı noktalara ulaştı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ndeki ekibimiz de çok istekli ve azimle çalışıyor. Şu an Türkiye'de tüp bebek merkezlerinin hepsi, devlet tarafından denetleniyor ve bu merkezler belli bir seviyede hizmet vermek zorundadır. Dolayısıyla tüm tüp bebek merkezleri belli bir kalitenin üstünde harika hizmetler veriyor. Bizim merkezimizde Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veriyor. Artık yurt dışından bile hastalarımız oluyor" diye konuştu.GENETİK HASTALIĞI OLAN ANNE VE BABALAR İÇİN ÖZEL UYGULAMAArtık gebelik yaşı diye bir şeyin kalmadığına dikkat çeken Doktor Güven, "İstediğimiz yaşta gebelik elde edebiliyoruz. Biz yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo dondurabiliyoruz ve bunu da senelerce saklayabiliyoruz. Kadın, istediği yaşta gelip embriyosunu, yumurtasını veya yumurtalık dokusunu kullanabiliyor. Özellikle kanser nedeniyle ameliyat olacak hastalarımızın, yaşı ilerlemiş hastalarımızın embriyolarını, yumurtalarını saklamaları mümkün. Küçük yaşlarda bazı çocuklarımız kötü bir hastalık nedeniyle kemoterapi veya başka müdahalelere maruz kalabiliyor. Bu hastalarımızın da dokularını ve yumurtalarını dondurarak, ilerde çocuk sahibi olmalarını sağlayacak işlemler yapılabiliyor. Biz merkezimizde PGT dediğimiz genetik incelemeli tüp bebek işlemi de yapıyoruz. Anne ve babada genetik bir hastalık olduğunda çocuklarında da bu hastalığın olmaması için tüp bebek yapıp, embriyolar içinden sağlıklı olanı seçip transfer yapıp, sağlık bir çocuk sahibi olmalarına yardımcı olabiliyoruz. Ayrıca merkezimizin içinde bulunan laboratuvarımızda görevli Doç. Dr. Bülent Ayaz, 20-25 sene gebelik elde edememiş ve bizim merkezimize gelmiş kişilere, İMSİ dediğimiz bir uygulama yapıyor. Bu uygulama spermi en ince detayına kadar seçip, en kalitelisini bulup, en iyi embriyoyu elde edip gebelik elde etmemize yardımcı oldu. Bu anlamda biz merkez olarak bu işe gönül verdik" dedi.'HEM SPERM HEM DE YUMURTA DONDURABİLİYORUZ'OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, "En büyük motivasyonumuz, hastalarımızın bebek sahibi olabilmesidir. Burada üremeye yardımcı olan tüm teknikleri kullanıyoruz ve geniş bir ekibimiz var. Aslında verdiğimiz hizmetler sadece tüp bebek değil, gebe kalamayan bir hastanın, çok basit bir yöntemle çocuk sahibi olmasını da sağlayabiliyoruz. Öncelikle problemin ne olduğunu öğrenerek, daha sonra tedaviyle gebelik sağladığımız çok sayıda hastamız var. Bizim amacımız;  insanların üreme fonksiyonuyla ilgili karşılaştıkları sorunları çözebilmek. Çok küçük yaşta olan onkoloji hastalarımız var. Bu hastaların ilerde üreme problemi yaşamaması için ayrıca ekstra bir çaba gösteriyoruz. Adet olan tüm hastalarımıza da bu şansı veriyoruz. Benzer durumlar erkek hastalarımız içinde geçerli, hatta sperm konusunda daha kolay teknikler var. Hem embriyo, hem sperm hem de yumurta dondurabiliyoruz" diye konuştu.

- Samsun
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'
'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor'

Yumurta, Samsun, Bebek, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü Uzman isim İstanbul için kötü haberi verdi: İstanbul'da bu kış kar yağışı olasılığı düşük Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Esenyurt'ta kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriyeliye çevredekiler engel oldu Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere ek ödeme yapılacak
Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı         
15:13
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi         
14:28
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor         
14:07
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı         
12:58
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı         
09:50
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 15:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei