'Dondurma işlemi ile kadınlar, artık istedikleri yaşta anne olabiliyor' - Son Dakika

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde uygulanan yumurta ve yumurtalık dondurma işlemi sayesinde kadınlar, istediği yaşta anne olabiliyor. Artık 'gebelik yaşı' diye bir şeyin kalmadığını belirten Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, "Yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo dondurabiliyoruz ve bunu da senelerce saklayabiliyoruz" dedi.

OMU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi uzun süren çalışmalar sonucunda, 2010 yılında hasta kabulüne başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak değişik nedenlerle bu olanağa sahip olamayan çiftler için umut kapısı olan OMÜ Tüp Bebek Merkezi, 10 yıldır hem Samsun'a hem de Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veriyor. Merkezde tüp bebek işlemlerinin yanı sıra modern laboratuvarlarda yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo ve sperm dondurma işlemleri de yapılıyor. Bu sayede anne adayları, istedikleri yaşta çocuk sahibi olabiliyor. Merkezde ayrıca genetik incelemeli tüp bebek işlemi de yapıldığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, 17 kişilik ekiple gönüllülük esasına göre canla başla çalıştıklarını ifade etti.