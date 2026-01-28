Döner Bıçağıyla Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Döner Bıçağıyla Saldıran Şüpheli Tutuklandı

28.01.2026 15:18
İzmir'de trafikteki tartışmada döner bıçağıyla saldıran şüpheli, tutuklandı ve ehliyeti iptal edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün trafikte tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırarak yaralayan ve ehliyetine 2045 yılına kadar el konulan şüpheli tutuklandı.

İlçede trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine, kimliği tespit edilerek gözaltına alınan İ.K'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Karabağlar ilçesinde trafikte tartışmanın ardından yaşanan döner bıçaklı saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine yaptığı incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K. (29) olduğunu tespit ederek gözaltına almıştı.

Trafikteki ihlalleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenilen İ.K'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uygulanmış, ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınmış, aracı trafikten men edilmişti.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

