Son Dakika Haberleri: Dönercide "ayran" tartışmasında garson müşteriyi darp etti
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Dönercide "ayran" tartışmasında garson müşteriyi darp etti

2 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir dönercide çalışan garson ve müşteri arasında çıkan "ayran bardağı kirli" tartışmasında garson, müşteriyi darp etti.

Dönercide
SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir dönercide çalışan garson ve müşteri arasında çıkan "ayran bardağı kirli" tartışmasında garson, müşteriyi darp etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir belediyede sözleşmeli olarak çalışan İlker D. dönerciye girdi. İlker D. boş bir masaya oturduktan sonra garson Temel C.'den ayran istedi. Bir süre sonra garson ayranı getirdi. Ancak İlker D. ayran bardağının kirli olduğunu belirterek ayranın değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine Temel C., İlker D.'ye başka bir ayran getirdi ve masasına koydu. Daha sonra ise ikili arasında ayran tartışması devam etti. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken Temel C., İlker D.'yi darp ederek iş yerinden dışarı attı. Darp sonrasında ise İlker D. gözünün altından yaralandı.

Darp edilen şahıs şikayetçi oldu

İlker D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Temel C.'den şikayetçi olan İlker D. daha sonra sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Temel C. ise polis ekiplerince Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Kale, İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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