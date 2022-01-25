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Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı - Son Dakika

Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı

25.01.2022 11:22
Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı

Osmaniye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Görevlisi Ertuğrul Coşkun, donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketinin içine koyarak ısıtmaya çalıştı.

Osmaniye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Görevlisi Ertuğrul Coşkun, donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketinin içine koyarak ısıtmaya çalıştı.

Bahçe ilçesinde kırsal alanda devriye gezen Osmaniye DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle bitkin düşen ve donmak üzere olan bir kızıl şahin gördü.

Görevlilerden Ertuğrul Coşkun, kızıl şahinin üzerindeki kar ve buz parçacıklarını temizledikten sonra hayvanı ceketinin içine koyarak ısınmasını sağlamaya çalıştı.

Ekiplerce ilk müdahale merkezine getirilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı - Son Dakika
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