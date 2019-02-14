Donmuş Nehir Üzerinde Mangal Yaptılar
7 dakika önce
Ardahan'da üniversite öğrencileri soğuk havanın tadını donan nehir üzerinde mangal ve kardan çay yaparak çıkardı.
Ardahan
'da üniversite öğrencileri soğuk havanın tadını donan nehir üzerinde mangal ve kardan çay yaparak çıkardı.
Ardahan'da bir grup üniversite öğrencisi Antalya
'dan gelen misafirlerini yüzeyi buz tutan Kura nehrinin üzerinde ağırladı. Kış aylarının soğuk geçmesi ile donan Kura nehrine çıkma cesareti gösteren öğrenciler buzun ve soğuk havanın keyfini mangal ve karla çay yaparak çıkardı.
Öğrencilerden Muhammet Bıyıklı, "Şuan hava eksi 20 derece. Kura nehri üzerinde sucuk mangal yapıyoruz. Nehir buz tutmuş durumda. Böyle bir şey düşündük. Misafirimiz geldi. Bugün ona özel bir şey yapıyoruz. Hava çok soğuk ve tam gün batımına denk geldik güzel bir etkinlik olacak. Kar
suyundan çay yapmaya çalışıyoruz. Doğal bir çay olacak zaten şu an hava sıcaklığı eksi 20 derece rahat var, ısınmak için çayımızı yapıyoruz." dedi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:30 Kaynak: İHA
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