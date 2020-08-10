Doom Eternal'de rekor Kaspersky oyun modu açıkken kırıldı

Hızlı oyun bitirme uzmanı Xiae, "Break The Record: LIVE" etkinliğinde Doom Eternal oyununda dünya rekorunu kırdı. Xiae yarışmaya, oyun modu açık olan Kaspersky Internet Security yüklü bir bilgisayarla katıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, oyunu 1 saat 8 dakika 52 saniyede bitiren Xiae, önceki rekoru 48 saniye geliştirdi. Bilgisayarın kaynaklarını fazla tüketmeyen Kaspersky Internet Security, oynanışı yavaşlatabilecek bildirimleri de kısıtlıyor.

ESA ve Kaspersky'nin ajansı Beta Alliance tarafından organize edilen yarışmayı 196 bin tekil ziyaretçi izledi. Yarışmada dünyanın en iyi 7 Doom Eternal hızlı oyun bitirme uzmanı, 8 bin dolar ödül havuzu için karşı karşıya geldi.

Hızlı oyun bitirme uzmanlarının oyun sırasında çabuk olmaları ve her şeyi optimize etmeleri gerekiyor. Aynı durum kullandıkları sistem ve yazılımlar için de geçerli. Bu nedenle ne Doom Eternal gibi güçlü donanım gerektiren oyunun ne de kurulu güvenlik çözümünün yavaşlığa yol açmaması gerekiyor.

Bu kapsamda Kaspersky, oyun modunu geliştirdi. Oyunlar ve oyuncular için özel olarak tasarlanan bu mod etkinleştirildiğinde taramaları ve güncellemeleri erteliyor, hiçbir bildirim göstermiyor ve böylece oyuncuyu rahatsız etmiyor ve CPU kaynaklarını fazla kullanmıyor.

"Oyun modu açıkken dünya rekorunu kırdım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xiae, "Kaspersky oyun modu açıkken oynadım ve dünya rekorunu kırdım, bu harikaydı. Çok etkileyici bir etkinlik oldu. Bir antivirüs çözümünün beni rahatsız etmemesi mükemmel bir şey. Benim tek istediğim şey, çözümün çalıştığını bile fark etmemek. Kaspersky Internet Security de bu konuda harika bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton da "Bilgisayarın kaynaklarını çok fazla kullanan Doom Eternal gibi bir oyunda bu uzman isimlerin ulaşmak istediği hız için hiçbir takılmaya veya yavaşlamaya yer yok. Bu da ürünümüzün başarısını güçlü bir şekilde gözler önüne seriyor. Xiae'nin yarışmaya oyun modu açıkken katılmaya karar vermesinden gurur duyuyoruz. Onun bize gösterdiği güveni boşa çıkarmadığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun modu özelliği; Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security ve Kaspersky Security Cloud'un dahil olduğu tüketici ürünleri serisinde yer alıyor.