Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı - Son Dakika

Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kurban satış noktasına getirilen 90 kilogram ağırlığındaki 4 boynuzlu Oscar adındaki koç, 3 bin TL'ye alıcı buldu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kurban satış noktasına getirilen 90 kilogram ağırlığındaki 4 boynuzlu Oscar adındaki koç, 3 bin TL'ye alıcı buldu.

Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış noktasına getirilen 2 yaşında, 90 kilogram ağırlığında dört boynuzlu Oscar, kurbanlık almaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Oscar'ın sahibi besici Ümit Değer (40), 30 yıllık meslek hayatında dört boynuzlu koça sadece 2 kez rastladığını belirterek, "200 bin koyunda bir görülen dört boynuzlu koçumuza Oscar adını verdik. Görenler çok beğendi ve 3 bin TL'ye sattık. Yeni alıcısına hayırlı olsun" dedi.

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Oscar'ı satın alan Ramazan Doğaner ise hayatında ilk defa 4 boynuzlu koçla karşılaştığını kaydetti.


Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı - Son Dakika
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