"Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri" kitabı dünya ikincisi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ tarafından yayınlanan "UNESCO Yaratıcı Şehir Mutfağından-Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri" adlı kitap, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda dünya ikincisi seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özden Özsabuncuoğlu tarafından hazırlanan, İsmail Özsabuncuoğlu editörlüğünde İngilizce'ye çevrilen kitap, "yemeğin Oscar'ı" olarak nitelendirilen 2019-Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda UNESCO Gastronomy Books kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Almanya, Fransa, İsviçre, ABD gibi ülkeleri geride bırakarak finale yükselen kitap, temmuz ayında UNESCO gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Hong Kong'un Makao adasında gerçekleşen finalde Türkiye'yi temsil ederek ikincilik ödülü aldı.

Edouard Cointreau tarafından başlatılan 1995'ten itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 25'incisi düzenlenen yarışmaya dünyanın her yerinden katılan aşçıların, yemek yazarlarının ve gurmelerin oluşturduğu jüri nezdinde Gaziantep yemekleri büyük beğeni topladı ve ödüllendirildi.

Ödülün Gaziantep mutfağının uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Böylece Gaziantep'in gastronomi alanındaki zenginliği bir kez daha tescillenmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Gaziantep'in bulunduğu stratejik konum ve bünyesinde barındırdığı değişik medeniyetlerin izleri sebebiyle farklı kültürel zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu belirten Şahin, bir kültür ve ticaret merkezi olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep'in bugün de ülkeye her alanda katma değer üreten şehirlerin başında geldiğini ifade etti.

Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidinin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini aktaran Şahin, kent mutfağının 500 çeşide yaklaşan bir yemek yelpazesine sahip olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

