Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi'nde inşaat işçisi Nidar İsmail (35), yapımı süren 5 katlı binanın son katından dengesini kaybederek zemine düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İsmail, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Dörtyol'da İnşaat Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
