Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen B.K. hakkında adli işlem başlattı.
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 Bin Lira Ceza
