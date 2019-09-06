Son Dakika Haberleri: Dörtyol'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Dörtyol'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

1 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında, okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Dörtyol'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında, okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, uyuşturucu madde kullanımlarıyla ilgili alınacak tedbirler, servis araçlarının denetimleri ve eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik konular ele alındı.

Kaymakam Bulacak, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni etti.

İlçede 32 bin öğrencinin özel ve kamuya ait 78 okulda ders başı yapacağını belirten Bulacak, "Öğrencilerimiz evden çıkıp okulunda ders başı yapıp geri evine dönünceye kadar bizim emanetimizdir. Bu kapsamda öğrencinin taşınması, okul çevreleri, okulda kaldığı süre, tekrar evine dönüş sürecindeki tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. Özelikle okul servislerine sıfır tolerans gösterilecek. İnşallah sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretim yılının sürmesini istiyoruz." dedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de okul önleri ve çevresindeki gıda satışı yapan iş yerlerinin zabıta ekiplerince sık sık kontrole tabi tutulacağını aktardı.

Murat Bulacak, Kaymakamlık, Dörtyol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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