İlçedeki Özerli Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evin zemin katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Evin 2'nci katında dumandan etkilenen 5'i çocuk 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çevredekiler, çocukları kucağında taşıyarak kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Dörtyol'da Yangın: 7 Kişi Kurtarıldı
