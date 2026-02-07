Dörtyol FSRU Terminali'nde Gazlaştırma Kapasitesi Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dörtyol FSRU Terminali'nde Gazlaştırma Kapasitesi Artacak

07.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, Dörtyol FSRU Terminali'nin gazlaştırma kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8'inci hizmet yılını geride bırakan Hatay Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma (FSRU) Terminali'nde günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; BOTAŞ'ın işlettiği Dörtyol FSRU Terminali, bugün itibariyle 8'inci hizmet yılını geride bıraktı. Gemilerle Türkiye'ye gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslimatı ve gazlaştırılması için devreye alınan terminalde, Türkiye'nin ilk yerli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU aracılığıyla günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapılırken, bu kapasite Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 17 ilin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.

7 Şubat 2018'de işletmeye alınan terminal, FSRU gemileri ile arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkan sağladı. Dörtyol Terminali, dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek terminal olma özelliğini de taşıyor. Türkiye'nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967 yılında işletmeye açılan 518 kilometre uzunluğundaki Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı da yıllık 31,5 milyon varil kapasitesiyle terminale bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

13,4 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ TRANSFERİ SAĞLANDI

Dörtyol FSRU Terminali için Türkiye'nin ilk yerli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU, önemli bir dönüm noktası oldu. 2018-2021 yılları arasında farklı bir gemi ile toplam 26 gemiden gemiye transfer operasyonu ve 2,6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı. Ertuğrul Gazi'nin devreye alındığı 25 Haziran 2021'den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10,8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi. Böylece, terminalde bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu başarıyla tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen günlerde Dörtyol FSRU Terminali'ni ziyaret ederek buradaki gazlaştırma kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU'nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi 2 katına çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol FSRU Terminali'nde Gazlaştırma Kapasitesi Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:43:25. #7.11#
SON DAKİKA: Dörtyol FSRU Terminali'nde Gazlaştırma Kapasitesi Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.