Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı - Son Dakika

Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı

6 saat önce

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, açılış töreniyle başladı.

Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı, System.String[]

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, açılış töreniyle başladı.


Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Numune Evler Mahallesi'ndeki programda, ilk kurşunun işgalci güçlere karşı 19 Aralık 1918 yılında Dörtyol'dan atıldığını, 6 yıldan bu yana festivalle bu günü taçlandırdıklarını söyledi.

Hem ilçede yetişen narenciye ürünlerinin tanıtımını yapmak, hem de sahip oldukları tarihi mirasın bilinmesinde etkin rol oynamak için festivali geleneksel hale getirdiklerini belirten Keskin, "Bizlere bu festivalde katkı sunun tüm kurum ve kuruluşlara, odalarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Murat Bulacak ise festivalin ilçedeki narenciyenin daha iyi bilinmesine vesile olacağına inandığını aktardı.

Dörtyol Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İbrahim Hacı Seçer de Dörtyol'da 70 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Folklor gösterilerinin yapıldığı, festival 4 gün sürecek.

Fadıl Keskin, Dörtyol, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]