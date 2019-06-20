Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
1 saat önce
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
'ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor
'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz
, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Eskişehirspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı siyah-kırmızı kalplerle süsleyen Toköz, formasını terlettiği eski takımını önemli gününde yalnız bırakmadı. - ESKİŞEHİR
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