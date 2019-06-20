Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
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Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

1 saat önce

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı, System.String[]
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Eskişehirspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı siyah-kırmızı kalplerle süsleyen Toköz, formasını terlettiği eski takımını önemli gününde yalnız bırakmadı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Eskişehirspor, Beşiktaş, Dorukhan Toköz, Spor
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