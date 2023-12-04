Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek

Marmara bugün beşik gibi! Şu ana kadar 40 deprem oldu

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 15 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamın emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler zirveye çıkarken, kendisini yakın zamanda bir hayli sıkıntılı günler bekliyor.

NETANYAHU HAKKINDA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak 7 Ekim'den sonra diğer tüm acil olmayan davalarla birlikte ertelenen davasına bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde devam edileceği açıklandı.

SAVAŞLA BAŞLAYAN ACİL DURUM EMRİ SONA ERDİ

Adalet Bakanı Yariv Levin'in Hamas'la savaş başladığında mahkemeler için uygulamaya koyduğu acil durum emri geçen hafta sona erdi ve çoğu mahkemeye normal faaliyetlerine devam etme emri verildi.

"NETANYAHU BİRKAÇ AY İÇİNDE İFADEYE ÇAĞRILABİLİR"

Times of Israel bu gelişme sonrası "Netanyahu şu anda duruşmalara katılmaktan muaf tutuluyor ancak birkaç ay içinde ifade vermeye çağrılabilir" dedi.

RÜŞVET, DOLANDIRICILIK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA...

Netanyahu bir davada rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıyayken, diğer iki davada da dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.