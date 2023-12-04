Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 15 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamın emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler zirveye çıkarken, kendisini yakın zamanda bir hayli sıkıntılı günler bekliyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak 7 Ekim'den sonra diğer tüm acil olmayan davalarla birlikte ertelenen davasına bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde devam edileceği açıklandı.
Adalet Bakanı Yariv Levin'in Hamas'la savaş başladığında mahkemeler için uygulamaya koyduğu acil durum emri geçen hafta sona erdi ve çoğu mahkemeye normal faaliyetlerine devam etme emri verildi.
Times of Israel bu gelişme sonrası "Netanyahu şu anda duruşmalara katılmaktan muaf tutuluyor ancak birkaç ay içinde ifade vermeye çağrılabilir" dedi.
Netanyahu bir davada rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıyayken, diğer iki davada da dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Son Dakika › Hukuk › Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi - Son Dakika