22.01.2026 11:22
Grafiti sanatçıları Turbo ve Mr. Hure'nin eserleri, sokak kültürünü sergide bir araya getiriyor.

Grafiti sanatçısı Turbo ve Mr. Hure'nin eserlerinden oluşan "Double Style" sergisi, Lale Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği sergi, Türkiye'de grafiti sanatının öncülerinden Turbo ve Mr. Hure'nin sokaktan beslenen iki farklı yaklaşımını sanatseverlere sunuyor.

Sergide, sokak kültürünün geçmişi ile bugünü arasında bir bağ oluşturmanın yanı sıra, sokak sanatının üretim pratiklerini görünür kılmak ve izleyiciyle güçlü bir düşünsel temas kurulması hedefleniyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Yıldırımlı, sanat izleyicisinin alışık olduğu sergilerden biraz daha farklı bir konsept oluşturduklarını belirterek, sokak sanatından beslenen iki farklı sanatçının, iki farklı stilini Lale Müzesi ev sahipliğinde bir araya getirdiklerini söyledi.

"Hayatımızın her yerinde olan ve sokakları renklendiren sanatçılar"

Mr. Hure'nin daha çok soyut kompozisyonlarla ilerlediğine işaret eden Yıldırımlı, "Turbo ise Türkiye'nin ilk grafiti sanatçısı, daha 'old school' dediğimiz bir tarzı var. Aslında bu proje, Mr. Hure ile Turbo'nun, meydan okuma mantığında, birbiriyle çarpışmadan ama diyalog halinde iki farklı stili birleştirdiği bir çalışma oldu. Sergi, hip-hop kültüründen ve sokak sanatının çıkış noktasından besleniyor." şeklinde konuştu.

Yıldırımlı, sokakta yürürken sokak ve grafiti sanatçılarıyla hiç fark etmedikleri bir şekilde tanıştıklarını ama bunu her zaman fark edilemediğini dile getirerek, "İki kişinin karşılıklı tanışmasındaki gibi bir jest veya mimik olmadan, çeşitli yollarda ve duvarlarda aslında hayatımızda hep varlar. Onlar hayatımızın her yerinde olan ve sokakları renklendiren sanatçılar. Benim çıkış noktam da tam olarak bu oldu, bir jest ve mimik olmadan, onların hayatımızda var oluşu." ifadelerini kullandı.

Bir küratör ve sanat izleyicisi olarak farklı temalarda ve konseptlerde işler görmeyi çok sevdiğini vurgulayan Yıldırımlı, "Lale Müzesi'nde bu denli farklı temalarda oluşturacağımız sergilerimiz elbette olacak." dedi.

"Modern sanat ve grafiti sürekli değişiyor"

Mr. Hure, grafitinin dört duvar arasında nasıl daha farklı gösterilebileceğini anlatmak istediklerine işaret ederek, "Genel kanı, grafitinin sadece klişe tipografik yazılardan ibaret olduğu yönünde. Ben ise modern sanatın veya tipografinin detaylarından oluşabilecek kompozisyonlarla neler yapılabileceğini göstermek istedim. Ayrıca renk algısını da biraz değiştirmeyi amaçladım. Belirli renklerin başka renklerle bir araya geldiğinde nasıl bir farklılık yarattığını, bir kompozisyon ve denge doğrultusunda sunmaya çalıştım. Bu yaklaşım insanların da hoşuna gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Grafitinin sadece grafitiden ibaret olmadığını, sokaktaki diğer unsurlarla bir araya geldiğinde farklı bir sunum şekline ve stile dönüşebileceğini anlatmaya çalıştığını söyleyen Mr. Hure, şunları kaydetti:

"Odak noktam, sadece sokak sanatı değil. Sokaktaki insanların yarattığı etkilerin de bir sanata dönüşebileceğini ve bunların kolajlandığında nasıl farklı bir sunuma evrilebileceğini göstermekti. İmkanlar doğrultusunda bu tarz projelerimiz oluyor ama maalesef sayıca çok fazla değil. Keşke daha fazla imkan olsa, daha çok sanatçı bu alanda eser verse. O zaman çok daha farklı izlenimler oluşabilir çünkü modern sanat ve grafiti sürekli değişiyor. Biz de bu değişimi insanlara göstermek istiyoruz. İmkan verilirse bunu çok daha farklı şekillerde de sunabiliriz. Amacımız sadece sokağı dört duvar arasına taşımak değil, sokağın insanların fark etmediği yönlerini, insanların 'bu ne?' demeyeceği bir şekilde onlara sunmak. İzleyicilerin, burada da bir şey varmış, bu da bir sanat olabilir duygusunu hissetmelerini istiyoruz."

Sergi, 22 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

