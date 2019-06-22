Son Dakika Haberleri: Döviz bu hafta kaybettirirken borsa ve altın kazandırdı
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Döviz bu hafta kaybettirirken borsa ve altın kazandırdı

1 saat önce

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Döviz bu hafta kaybettirirken borsa ve altın kazandırdı , System.String[]
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,56'lık kazançla kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:33 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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