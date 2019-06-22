Döviz bu hafta kaybettirirken borsa ve altın kazandırdı
1 saat önce
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:33
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul
'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,56'lık kazançla kapattı.
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor
İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!
Bakan Berat Albayrak, aile fotoğrafı paylaştı