Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları
Ekonomi

Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları

10.02.2026 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6010 lira, avro 51,9560 lira ile güne başladı.

Serbest piyasada 43,5990 liradan alınan dolar, 43,6010 liradan satılıyor. 51,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9560 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,5960, avronun satış fiyatı ise 51,9360 lira olmuştu.

Kaynak: AA

