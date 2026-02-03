Döviz Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 4 Şubat 2026 valörlü, 3 Şubat 2027 itfa tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 1 milyar 793 milyon 886 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 1 milyar 373 milyon 586 bin dolar cinsinden devlet tahvili ve 420 milyon 300 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.