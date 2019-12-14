Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyor - Son Dakika

KONYA'da, dövüldükten sonra çöplüğe atılarak ölüme terk edildiği ileri sürülen yavru köpeğe hayvansever Züleyha Türksever sahip çıktı. Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Adını Ömür koydum" dedi.

Seydişehir ilçesinde geçen hafta çöplükte çamura gömülü bir yavru köpeği bulan vatandaşlar, arka bacağı tutmayan hyvanı bulunduğu yerden kurtardı. Hayvansever Züleyha Türksever, köpeğe sahip çıkarak bakımını üstlendi. Köpeğin omurgasında kırık olduğunu ve yürüyemediğini belirten Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Çöplükte yarısı çamura gömülü halde bulundu. Arka bacakları tutmuyor. Omurgasında sakatlık var. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Ona annelik yapıyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın yardımını bekliyorum. Adını Ömür koydum" dedi.