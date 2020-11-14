Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber - Son Dakika

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

14.11.2020 15:17
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber, System.String[]

Başarılı dövüş kariyerinin yanı sıra eşiyle verdiği çıplak pozlarla da gündem olan Paige VanZant, cinsel içerikli fotoğraf ve videoların paylaşıldığı siteye üye olmasını bekleyen hayranlarını üzdü. Bu tarz bir siteye üye olmayı planlamadığını söyleyen VanZant, hayranlarının gönderdikleri parayı hayır kurumuna bağışladığını belirtti.

Eşiyle verdiği çıplak pozlarla adından sıkça söz ettiren dövüşçü Paige VanZant, hayranlarının çarpıcı talebine olumlu yanıt vermedi.

Sosyal medyada 2.7 milyon takipçisi bulunan ve özellikle karantina döneminde eşiyle sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşan VanZant, hayranlarının modellik yapması ve OnlyFans isimli cinsel içerikli fotoğraf ve videoların ücret karşılığı paylaşıldığı siteye üye olması talebini reddetti.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"BANA YİNE DE PARA GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Bazı hayranları, henüz OnlyFans hesabı açmamasına karşın VanZant'ın çıplak fotoğraf ve video paylaşması için para gönderirken başarılı dövüşçü konuyla ilgili olarak, "Eşim Austin ve ben hayranlarımızın 200 sorusunu belirledik ve bunlardan yaklaşık 20 tanesi, 'Neden OnlyFans hesabı açmıyorsunuz?' şeklindeydi. Esasında orada hesap açmayacağım ancak sosyal medya paylaşımlarımı beğeniyorsanız yine de bana para gönderebilirsiniz" dedi.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"O TARZ HESAPLAR AÇMAYACAĞIM"

Kendisine çıplak fotoğrafları için para yollayan hayranlarını üzen açıklamalar yapan 27 yaşındaki dövüşçü, "5-10 kişi bana para gönderdi ve çıplak fotoğraf alacaklarını düşündüler. Böyle şeyler umarak para yollayan herkesten özür dilerim ancak o tarz hesaplar açmayacağım ve çıplak fotoğraflarımı paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

"5-10 KİŞİDEN GELEN PARAYI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLADIM"

Gönderilen parayı hayır kurumuna bağışladığını belirten VanZant, "Tüm parayı Florida'daki hayır kurumuna bağışladım. Çünkü bu durumu kendimi garip hissettirdi. Kesinlikle OnlyFans'ta olmayacağım ve bu yüzden bana lütfen para göndermeyin. Orada olan kadın-erkek kimseyi yargılamıyorum ancak hayatımın bu döneminde bu tarz durumlar bana göre göre değil" şeklinde konuştu.

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber

Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek         
14:26
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı         
14:10
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu         
13:05
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu         
12:51
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum         
11:54
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi         
11:00
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei