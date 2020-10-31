Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü

31.10.2020 11:03

Sinop'ta down sendromlu 22 yaşındaki Doğukan Can Bafralı, çıraklık eğitiminin ardından kentte bir erkek kuaföründe işe başlayarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sinop'ta down sendromlu 22 yaşındaki Doğukan Can Bafralı, çıraklık eğitiminin ardından kentte bir erkek kuaföründe işe başlayarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kentte Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna katılan Bafralı, buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak çıraklık belgesi almaya hak kazandı.

Özel durumuna rağmen eğitimlerde gösterdiği başarısıyla dikkati çeken Bafralı, belgesini almasının ardından bir erkek berberinde işe girerek, çok sevdiği mesleğini yapmaya başladı.

İş yerine gelen müşteriler tarafından da yakın ilgi gösterilen Bafralı, azmi ve çalışkanlığıyla çevresine örnek oluyor.

İşletme sahibi Gökalp Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğukan ile tanışmalarının bir yılı aşkın süreye dayandığını söyledi.

Eğitim sürecinde de Doğukan'ın işletmeye gelerek kendisine yardımcı olduğunu belirten Çevik, "Kendisi işinde çok titiz. Bizler onu çok seviyoruz." dedi.

Çevik, Doğukan'ın işini düzgün yapan özel insanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Samimi olarak söylemek gerekirse Doğukan özel durumuna rağmen işinde çok başarılı. Çünkü şartlar ne olursa olsun mesleğini severek yapıyor. Temizlik ve düzen konusunda kendisinden çok ama çok memnunuz. Yavaş yavaş tıraş yapabilme özelliğini de geliştiriyor." diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almanın herkesin asli görevi olması gerektiğini anlatan Çevik, "Ancak bizim Doğukan ile ilgili planlarımız uzun vadeli. Kendisi istediği sürece burada çalışmaya devam edecek. Biz ondan çok memnun kaldık. İnsanlarla diyaloğu çok iyi. Herkes ona destek olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaya başlamaktan ötürü çok mutluyum"

Down sendromlu Doğukan Can Bafralı ise işini ve çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

"Çalışmaya başlamaktan ötürü çok mutluyum." diyen Bafralı, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü
Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü
Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü
Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü

Halk Eğitim Merkezi, Sinop, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Doğukan'ın berber çıraklığı hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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