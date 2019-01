Down Sendromlu "İnci Bebek" Gülümsetiyor

MESUT KARADUMAN/UĞUR ARSLAN - Tekirdağ 'da yaşayan yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı için yaptığı ve ona benzeyen oyuncak bebeklerle farkındalık oluşturuyor.Kızını büyütürken yaşadıklarını anlattığı "Cennetin Bir'İnci Günü" kitabını yazan Güler, 3 yaşındaki down sendromlu İnci'nin oyuncak bebeğini yaptı.Güler, kızının bir fotoğrafından esinlenerek yapmaya başladığı İnci bebek ile mükemmel olmayan oyuncakların da çocukları mutlu edebildiğini göstermek istiyor.Matematik öğretmeni ve yazar Süreyya Ülkü Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu çocuğu olan ailelerin tek isteğinin down sendromlulara normal davranılması olduğunu söyledi.Güler, insanların down sendromlu çocuklara yaklaşmaktan korktuğunu belirterek, " Kızım İnci dünyaya geldiğinde onun hikayesini yazarak başladık yolculuğumuza. 2 yıl önce 'Cennetin Bir'İnci Günü' isimli kitabı yazdım onun için. Down sendromlulara karşı farkındalık artsın, bilinmeyenler bilinsin istedik. Kitabımız 1 yıl önce çıktı ve sekizinci baskısı yapıldı. Biz istediğimiz kitleye ulaştığımızı düşünüyoruz. Ama bu yeterli değil. Kitabın okunduğunu bilmek, insanlardan güzel tepki almak çok güzel." dedi."Bebekleri kızımla beraber üretiyoruz"Down sendromuna farkındalık oluşturmak için İnci bebeği yapmaya karar verdiğini aktaran Güler, "Oyuncak konusunda da bir eksiğimiz olduğunu gördük. Ülkemizde down sendromlulara, kızımıza benzeyen bir oyuncak yoktu. Biz de İnci bebeği tasarladık kızımla birlikte. Down sendromlu bebeklerin gülüşü bir yerden insanlarımıza gülümsesin istedik. Kızımın çok sevdiği bir fotoğrafı vardı. Oradaki yüz ifadesini yansıtmaya çalıştım bebeğe. İstedik ki insanlara odalarının bir köşesinde İnci'nin gülümsemesi yansısın. Kızımla beraber bebekleri üretiyoruz. Ondan sonra çevremizdeki insanlara hediye ediyoruz." diye konuştu.Yaklaşık 2 saatte ürettikleri bebeği isteyenlere hediye ettiklerini söyleyen Güler, "İnci bebekle birlikte mükemmel olmayan oyuncakların da çocukları mutlu edebildiğini göstermek istiyoruz. Biz down sendromu hakkında daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü hala down sendromunu bilmeyen, bunun eğitim serüvenlerini, neler yapıldığını bilmeyen insanlar var. İnsanların da bilmediklerini öğrenmesi için kitabımızı çıkartmıştık. Neler yaşadıklarımızı bütün ayrıntıları kitabımızda var." ifadelerini kullandı.Güzel tepkiler aldıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:"Şimdi İnci 3 yaşında oldu artık İnci bebekle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İnci dünyaya geldiğinde şöyle bir algı oldu bizde; İnci bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıların ödülü gibi geldi bize. Maalesef çevremizde şöyle bir algı oluştu, bir hata yaptınız da bu çocuk size ceza olarak geldi. Biz bu algıyı kırmak istedik. O yüzden hikayemizi anlatırken eskiden yaşadığımız zorluklardan başladık. Daha sonra İnci'ye geldi konu. İnci'yi anlattığımızda insanlar nasıl bir ödülle ödüllendirildiğimizi görmüş oldu. İnci bizim hayatımıza farklı bir misyon kattı ve yaptığımız İnci bebek de onlardan bir tanesi."