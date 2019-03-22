Down Sendromlu Sümeyye Jimnastikle Hayata Tutundu

Erzurum'da 5 yıl önce başladığı jimnastikte, annesi ve antrenörünün desteğiyle Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda 4 kez birincilik ve yaşından çok madalya kazanan 11 yaşındaki Sümeyye Uruk, azmi ve başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 5 yıl önce başladığı jimnastikte, annesi ve antrenörünün desteğiyle Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda 4 kez birincilik ve yaşından çok madalya kazanan 11 yaşındaki Sümeyye Uruk, azmi ve başarılarıyla adından söz ettiriyor.



Kentte yaşayan Arif ve Ülkü çiftinin çocukları Sümeyye Uruk, sosyalleşmek amacıyla 5 yıl önce Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne spora başlamak için ailesiyle başvuru yaptı.



Burada Jimnastik branşına yönlendirilen Uruk, katıldığı ilk Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda 3. oldu. Daha sonra çalışmalarına devam eden Uruk, annesi ve antrenörünün desteği ve azmi ile söz konusu spor branşında üst üste 4 kez Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.



Antrenörü İsmail Güler ile Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda haftanın 5 günü ikişer saat antrenman yapan Uruk, bu başarılarını 2020'de yapılacak Dünya Şampiyonasında altına madalya kazanarak taçlandırmayı hedefliyor.



Sümeyye'nin annesi Ülkü Uruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını 6 yaşındayken sosyalleşmesi amacıyla spora başlattıklarını söyledi.



Kızının jimnastiğe uygun olduğunu ifade eden Uruk, "Antrenörü Sümeyye'deki yeteneği gördü ve desteğiyle Sümeyye bu yeteneğini ilerletti. Amacımız sporla sosyalleşmesi ve topluma kazandırılmasıydı. Sümeyye jimnastikte çok sayıda başarıya imza atarak hayata tutundu." dedi.



Uruk, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, şunları belirtti:



"Eğitimle aşılmayacak hiçbir şey yok. Çocuklarımız aslında engelli değil, yeter ki aileler olarak destek verip onları topluma kazandıralım. Çocuğum dünyaya geldiğinde bunu kimseyle paylaşmak istemezken bugün haykıra haykıra söylüyorum. Böyle bir çocuğa sahip olmanın mutluluğunu paylaşmak bir anne için onur verici."



"Yaşından çok madalyası var"



Antrenör Güler de Sümeyye ile haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını aktardı. Haziran ayında yapılacak Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda da birincilik kazanmak istediklerini anlatan Güler, şöyle konuştu:



"Sümeyye bu spora tesadüfen başladı, şimdi çok profesyonel oldu. Sümeyye ile 2020 yılındaki dünya şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Bu yıl Türkiye şampiyonluğu sayımızı 5'e çıkarıp 2020 yılındaki dünya şampiyonasında da altın madalya hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Şubesi Müdürü Güngör Şenses ise Sümeyye'nin azimli ve başarılı sporcu olduğunu söyledi.



Sporla Sümeyye'nin hayatının değiştiğini vurgulayan Şenses, şu ifadeleri kullandı:



"Kızımızın çok sayıda madalya ile Türkiye şampiyonlukları var, nasip olursa 2020 yılında da dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. İnşallah ülkemize altın madalya hedefliyoruz. Biz müdürlük olarak her zaman sporcularımızın yanındayız."



Sümeyye Uruk da jimnastik sporunu çok sevdiğini anlatarak, "Şimdiye kadar 15 madalya kazandım. 4 kere Türkiye Şampiyonu oldum, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Bütün çocukları spora davet ediyorum." dedi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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