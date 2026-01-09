Down Sendromu Derneği'nin 15. Yılı Kutlandı - Son Dakika
09.01.2026 23:25
TDSD, down sendromlu bireyler için 15. yıl gala gecesinde destekçilere teşekkür etti.

Türkiye Down Sendromu Derneği (TDSD), down sendromlu bireylerin eşit, bağımsız ve onurlu bir yaşam hakkı için 15 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını düzenlenen gala gecesinde kutladı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen galada, sivil toplum örgütleri ile iş ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi.

Derneğin faaliyetlerine dair kısa film gösterimi sonrasında konuşan dernek kurucularından Fery Elhadef, tüm katılımcılara destekleri için teşekkür etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin de konuşmasında şunları kaydetti:

"Hayat enteresan bir yolculuk değil mi? Hayatın sizi nereden nereye götüreceğine dair en ufak bir fikriniz yok. Belki biraz da gençliğin verdiği tecrübesizlikle her şeyi planlayabileceğinizi zannederken bir bakıyorsunuz kendinizi hayal dahi edemediğiniz bir yerde bulmuşsunuz. Yıllar yıllar önce bir yazı yazmıştım. Adı 'I have a dream', yani bir hayalim var. Sene 1995, gencecik bir kadın, gencecik bir anne. Orada demişim ki, 'hiçbir down sendromlu çocuğun ümitsizliğe terk edilmediği ve hiçbir annenin yapayalnız, pusulasız hissetmediği bir yer hayal ediyorum.' Bugün ise artık hepimiz bu ortak hayalin parçasıyız. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı."

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen'in de aralarında olduğu davetlilerin katıldığı gala, down sendromlu dansçılardan oluşan "TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti" grubu gösterisiyle devam etti.

Gece, sanatçı Ege'nin konseri ile son buldu.

Kaynak: AA

