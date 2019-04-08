Down Sendromu Testinin Sigorta Tarafından Karşılanması Mecliste
29 dakika önce
BUGÜNKÜ uygulamaya göre yapılan testler için ödenmesi gereken ücreti eşler kendi cebinden karşılıyor.
BUGÜNKÜ uygulamaya göre yapılan testler için ödenmesi gereken ücreti eşler kendi cebinden karşılıyor. Sigortalar mecburi olmadığı için testlerin maliyetini üstlenmiyor. Testlerin ücreti 200 ile bin 200 Euro arasında değişiyor. Down sendromuna yol açan Trizomi 21 ve diğer kromozom bozukluklarının tespitini sağlayan testlerin sigortalar tarafından karşılanması tartışmaları geçen sonbaharda başlamıştı.
SPD DE KONUYU ÖNEMSİYOR
Konunun uzmanları trizomi testinin sigortalarca mecburi testler arasına alınmasını istiyor. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Federal Meclis milletvekili Dagmar Schmidt de konun meclise gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Down sendromu çocuk annesi Schmdit, bu konuda nelerin yapılması gerektiğinin ele alınmasını önemsediğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51
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