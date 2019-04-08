Son Dakika Haberleri: Down Sendromu Testinin Sigorta Tarafından Karşılanması Mecliste

Down Sendromu Testinin Sigorta Tarafından Karşılanması Mecliste

29 dakika önce

BUGÜNKÜ uygulamaya göre yapılan testler için ödenmesi gereken ücreti eşler kendi cebinden karşılıyor.

Down Sendromu Testinin Sigorta Tarafından Karşılanması Mecliste, System.String[]
BUGÜNKÜ uygulamaya göre yapılan testler için ödenmesi gereken ücreti eşler kendi cebinden karşılıyor. Sigortalar mecburi olmadığı için testlerin maliyetini üstlenmiyor. Testlerin ücreti 200 ile bin 200 Euro arasında değişiyor. Down sendromuna yol açan Trizomi 21 ve diğer kromozom bozukluklarının tespitini sağlayan testlerin sigortalar tarafından karşılanması tartışmaları geçen sonbaharda başlamıştı. 

SPD DE KONUYU ÖNEMSİYOR

Konunun uzmanları trizomi testinin sigortalarca mecburi testler arasına alınmasını istiyor. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekili Dagmar Schmidt de konun meclise gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Down sendromu çocuk annesi Schmdit, bu konuda nelerin yapılması gerektiğinin ele alınmasını önemsediğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51 

Sigorta, Güncel
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