DPÜ\'de Sporda Medikal Destek Semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Sporda medikal destek semineri" gerçekleştirildi.

Kapalı Spor Salonu'nda Su Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen seminere üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Topluluk danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Murat Tezcan'ın oturum yöneticiliğini üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

Seminerde konuşan Diyetisyen Emre Dündar, sporcularda doğru beslenmenin performans üzerindeki etkileri ile sakatlanmaların önlenmesindeki rolüne değindi. Dündar, bilinçli beslenmenin sporcu sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ardından söz alan Fizyoterapist Salih Tekeli ise sporcu sağlığında medikal desteğin önemine dikkat çekerek, sakatlanma sonrası rehabilitasyon süreçleri ve koruyucu egzersizler hakkında katılımcılara bilgi verdi. - KÜTAHYA