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DPÜ'de TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sunumu

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 2019 yılı için uygulayacağı Sanayi Doktora Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

DPÜ'de TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sunumu, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 2019 yılı için uygulayacağı Sanayi Doktora Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.


Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleşen sunuma, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler, Proje Yönetim Ofisi Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu üniversitenin akademik personelleri ve Kütahya'da faaliyetler gösteren özel sektör temsilcileri katıldı.


Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ile sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinlikte sunum, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez tarafından yapıldı.


Hasan Göçmez, sunumunda Türkiye'deki ve dünyadaki Ar-Ge yatırımları ve TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programının kapsamı, iş birliği modelleri, destek miktarları ve süresi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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