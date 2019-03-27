Dpü Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu'ndan Rektör Gören'e Ziyaret
2 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu öğrencileri "İnsanlar Kitaplaşınca" adlı projeye ilişkin görüşlerini sunmak üzere Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu öğrencileri "İnsanlar Kitaplaşınca" adlı projeye ilişkin görüşlerini sunmak üzere Rektör
Prof. Dr. Remzi Gören
'le bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu öğrencileri Hayrunnisa İdare, Mustafa Bektaş
ve Sıraç Demir, hazırlık aşamasında olan "İnsanlar Kitaplaşınca" adlı akademik projelerini Prof. Dr. Remzi Gören'e sundular ve kendisiyle görüş alışverişinde bulundular. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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