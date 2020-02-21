Dr. Öğr. Üyesi Ünsal:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal, "Hristiyan tarikatlarıyla FETÖ'nün faaliyetleri benzeşiyor" dedi.



Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ANASAM Söyleşileri'nin 4'üncüsü olan "FETÖ ve Kadiyanilik" başlıklı söyleşi Şener Şen Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye ANASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.



Konuşmasında Hıristiyan dünyasındaki FETÖ benzeri yapılanmalara da örnekler veren Ünsal, "Mesela Cizvit tarikatı da bulundukları yerlerdeki yoksul fakat zeki öğrencilere yatırım yapıyorlar. FETÖ'de olduğu gibi lider vasfındaki kişiye karşı kendini kaybetme derecesine varan bir itaat durumu söz konusu. Bu tarikatın faaliyetleri, FETÖ'nün ışık evlerindeki faaliyetleri ile çok benzeşiyor. İki cemaatin bir ortak yanı da kolej ve üniversitelerde sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, kendi öğretilerini de gençlere empoze etmesiydi. Bu noktada şunu sorabiliriz: FETÖ en başından beri uzun vadeli hedeflerle mi kök salmıştı? Benim düşüncem, Fethullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye gitmesinden sonra örgütün evrildiği ve Cizvit tarikatı gibi bir yapılanmaya dönüştüğü yönündedir" şeklinde konuştu.



"Her birimize ciddi sorumluluklar düşüyor"



Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal, konuşmasının devamında, "Her birimize ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Sorumluluğu kurumlara ya da kişilere yüklemektense kendi içimizde arama taraftarıyım. Tabii ki devletin bütün kurumları kendi görevlerini yapmalı ama değişim, kişinin kendisinde başlıyor. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat biter, içeriden kırılırsa hayat başlar. O açıdan aydınlanmamız önce kendi içimizde başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.



Konuşmasının sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal'a plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR