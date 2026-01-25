DRAGONBORN: Fantastik Metalin Yeni Yüzü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

DRAGONBORN: Fantastik Metalin Yeni Yüzü

DRAGONBORN: Fantastik Metalin Yeni Yüzü
25.01.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara çıkışlı DRAGONBORN grubu, sinematografik sahne şovlarıyla uluslararası hedeflere odaklandı.

Ankara çıkışlı metal grubu DRAGONBORN, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones'tan ilham alan kostümleri, sinematografik sahne şovları ve uluslararası turne hedefleriyle dikkat çekiyor.

Ankara çıkışlı müzik grubu DRAGONBORN, sahne performanslarını yalnızca bir konser olmaktan çıkararak, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones evrenlerinden ilham alınan özel kostümler ve dramatik anlatımlarla gerçekleştiriyor. Grup, tamamen kendileri için tasarlanan ve özel olarak üretilen bu kostümlerle sahneyi bir film setine çevirirken, Türkiye'de bugüne kadar benzeri görülmemiş ölçekte ve kurguda iddialı sahne şovlarına hazırlanıyor.

DRAGONBORN, görsel dünyasını yalnızca sahneyle sınırlı tutmuyor. Yönetmen Haktan Balkan imzası taşıyan ve grubun 'Execution' adlı parçası için çekilen klip, sinema filmi estetiği, karanlık atmosferi ve güçlü anlatımıyla dikkati çekiyor. Bu yapım, grubun müzikal kimliğini görsel bir hikayeye dönüştürürken, DRAGONBORN'un uluslararası vizyonunu da ortaya koyuyor.

Türkiye'de dünya çapında tanınan metal devleriyle aynı sahneyi paylaşacağı konserlerin ardından grup, rotasını Rusya ve Asya-Pasifik bölgesine çevirerek kapsamlı turne hazırlıklarına başladı. Sahne şovları, sinematografik anlatımı ve küresel hedefleriyle DRAGONBORN, yalnızca bir müzik grubu olmanın ötesine geçerek, Türkiye'den çıkan yeni nesil bir fantastik metal anlatısı inşa etmeye hazırlanıyor.

"Kostümler ve tema olarak daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyoruz"

DRAGONBORN gitar-vokali Ekrem Kani şu açıklamalarda bulundu:

"Uzun yıllardır ortaçağ epik metal icra ettik ama bu defa daha farklı bir konseptle karşınızdayız. Kostümler ve tema olarak daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyoruz. İzlediğimiz filmler, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi diziler, okuduğumuz kitaplar ve oynadığımız oyunlar üzerine yıllarca çalıştık ve grubu kurarken şarkı sözleri olsun, melodiler olsun, bunları örnek alarak hareket ettik. Aslında Türkiye'de bu tarz kostümler ve sahne şovu anlamında çok fazla grup yok, olanları da yeterli görmüyoruz. Biz globale oynamak istiyoruz, açıkçası büyük grup olmak bunu gerektiriyor. Kostümlerimizi seçerken izlediğimiz filmlerdeki karakterleri düşünerek hareket ettik ve çok iyi bir ekiple bu işe soyunduk. Şarkılarımızda kendi oluşturduğumuz bir evrenimiz var; bu evrende çeşitli savaşların olduğu, kabilelerin yıkıldığı, ejderhalar ve doğaüstü güçlerin yer aldığı bir dünya oluşturduk, tıpkı oyunlardaki gibi."

"Rusya ve Asya-Pasifik turnelerimize hazırlanıyoruz"

İlk konserlerini Norveçli dünya devi Sirenia ile vereceklerini belirten Kani, "Haziran ayında da Belarus'tan çıkan en büyük müzik grubu olan KAIRA ile Türkiye turnesine çıkıyoruz. Bunların sonrasında da Rusya ve Asya-Pasifik turnelerimize hazırlanıyoruz, bu turnelerin ön anlaşmalarını tamamladık. Türkiye'de sahne şovuna önem veren bir grup bilmiyoruz, sadece Hayko Cepkin'i istisna olarak ayrı tutabiliriz. Rusya turnesi öncesinde de Rusların çok sevilen bir Kozak halk şarkısı olan 'Tam shli dva brata', 'Orada yürüyen iki kardeş vardı' adlı eseri, Kozak korosu ile birlikte rock versiyonuyla seslendireceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Magazin, Kültür, Ankara, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin DRAGONBORN: Fantastik Metalin Yeni Yüzü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:15:00. #7.11#
SON DAKİKA: DRAGONBORN: Fantastik Metalin Yeni Yüzü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.