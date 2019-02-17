Drift Şovuna 15 Bin 30 Lira Ceza...tehlikeli Şov Kamerada
18 dakika önce
Drift şovuna 15 bin 30 lira ceza...Tehlikeli şov kamerada Araç kaputunun üzerine oturan bir kişiyle birlikte drift yapan sürücünün görüntüleri cep telefonuyla görüntülendiKONYA - Konya'da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.
Drift şovuna 15 bin 30 lira ceza...Tehlikeli şov kamerada Araç
kaputunun üzerine oturan bir kişiyle birlikte drift yapan sürücünün görüntüleri cep telefonuyla görüntülendi
KONYA - Konya
'da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, araç sürücüleri merkez Meram
ilçesi Akyokuş mevkisinde araçlarıyla drift yaparak şov yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Konya Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sürücülerin drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların sürekli drift yaptığı ve farklı araçların da etrafında durduğu görülüyor. Ayrıca drift yapan bir aracın kaput kısmında ise bir kişinin oturması da dikkat çekti. Polis
ekiplerine ulaşan görüntüler sonrası drift yaparken tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 30 lira para cezası kesildi. İhbar üzerine olay yerine giden resmi polis ekipleri ise, diğer sürücülere de uyarılarda bulundu.
Öte yandan, araç sürücüleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne çağrılarak araçları trafikten 60 gün men edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:15 Kaynak: İHA
Rakip Takıma Küfreden Luyindama, Eski Kulübüne Para Cezası Yedirdi
İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü
Fuhuş Çetesinin Şifreleri; 'Amcalar, 'Şeker'