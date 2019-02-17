Son Dakika Haberleri: Drift Şovuna 15 Bin 30 Lira Ceza...tehlikeli Şov Kamerada

Drift Şovuna 15 Bin 30 Lira Ceza...tehlikeli Şov Kamerada

18 dakika önce

Drift şovuna 15 bin 30 lira ceza...Tehlikeli şov kamerada Araç kaputunun üzerine oturan bir kişiyle birlikte drift yapan sürücünün görüntüleri cep telefonuyla görüntülendiKONYA - Konya'da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.

Drift şovuna 15 bin 30 lira ceza...Tehlikeli şov kamerada
Araç kaputunun üzerine oturan bir kişiyle birlikte drift yapan sürücünün görüntüleri cep telefonuyla görüntülendi

KONYA - Konya'da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, araç sürücüleri merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde araçlarıyla drift yaparak şov yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Konya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sürücülerin drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların sürekli drift yaptığı ve farklı araçların da etrafında durduğu görülüyor. Ayrıca drift yapan bir aracın kaput kısmında ise bir kişinin oturması da dikkat çekti. Polis ekiplerine ulaşan görüntüler sonrası drift yaparken tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 30 lira para cezası kesildi. İhbar üzerine olay yerine giden resmi polis ekipleri ise, diğer sürücülere de uyarılarda bulundu.
Öte yandan, araç sürücüleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne çağrılarak araçları trafikten 60 gün men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Konya, Araç, 3. Sayfa
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