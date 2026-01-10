Drift Yapan Sürücüye 58 Bin Lira Ceza

Nevşehir'in Avanos ilçesinde drift attığı tespit edilen sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki açık otopark alanında bir otomobil sürücüsünün drift yapma anının sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucu drift attığı belirlenen sürücü A.P'ye, 58 bin 217 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
