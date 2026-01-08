Drift Yapan Sürücüye Ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, cami avlusunda drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Karakocalı Mahallesi'ndeki Gökbel Yaylası'nda cami avlusunda drift atarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, kamera kayıtlarıyla tespit edilip, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kontroller sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

'ASMA KİLİT KIRILARAK AVLUYA GİRİLMİŞ'

Karakocalı Mahalle Muhtarı Şeref Yiğit, cami avlusunun giriş kapısına asma kilidinin kırılarak girildiğini belirterek, "Caminin önünü drift alanına çevirmişler. Biz sezon sonu cami imamızla birlikte belediyemizle kapıya asma kilit taktık. Burası hep kapalıydı. Bu kilidi kırmışlar, kapıyı açmışlar ve camimizi drift alanına çevirmişler. Yorumu size bırakıyorum" dedi.