Drift yapıp kaçarken kovalamacayla yakalanan sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
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Drift yapıp kaçarken kovalamacayla yakalanan sürücü alkollü çıktı

6 saat önce

Adana'da drift yapıp kaçmak isterken polislerce yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Adana'da drift yapıp kaçmak isterken polislerce yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde 01 FF 448 plakalı araçla drift yapan sürücüye polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymaması üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Takviye ekiplerin de desteğiyle araç yaklaşık 2 kilometre mesafede önü kesilerek durduruldu.

Polis ekipleri, aracın sürücüsü Caner D'yi (24) gözaltına aldı.

Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye, "drift yapmak", "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak" ile "polisin 'dur' ihtarına uymamak" suçlarından 11 bin 375 lira para cezası uygulandığı, aracın da 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Bu arada, dördüncü kez alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 2032 yılana kadar el konulduğu belirtildi.

Drift yapıp kaçarken kovalamacayla yakalanan sürücü alkollü çıktı

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:55 Kaynak: AA
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