DS Automobiles, Retromobile Fuarı'nda Özel Otomobiller Sergiliyor

DS Automobiles, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Retromobile Fuarı'nda 4 özel başkanlık otomobilini sergileyecek.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28 Ocak-1 Şubat arasında 50'ncisi düzenlenecek klasik otomobil dünyasının önemli etkinliklerinden Retromobile Fuarı, Paris Porte de Versailles'taki sergi alanında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Retromobile'de 70. yıl dönümünü kutlayan DS Automobiles, 2026'da 250 metrekarelik yeni bir stantla Retromobile'e geri dönecek.

Siyah detaylarla birlikte şampanya rengi dövme metal kaplama ile hazırlanacak DS stant alanı, bir yandan markayı daha iyi yansıtmayı amaçlarken diğer taraftan da ziyaretçilere sade ve şık bir deneyim vadedecek.

Sergi alanında, L'Aventure DS'in değerli katkılarıyla, bu ölçekte etkinlikte ilk kez bir araya getirilen 4 özel başkanlık otomobili yer alacak. Bu otomobiller, General de Gaulle tarafından kullanılan DS 21 PALLAS, 6,53 metrelik uzunluğa sahip Presidential DS 21, Presidential SM ve yüzde 100 elektrikli ilk cumhurbaşkanı otomobili olan Presidential DS N°8 olarak belirlendi.

Ziyaretçiler, DS ve SM modellerine adanmış fotoğraf sergisini de ziyaret edebilecek. Sergi, Fransız otomobili ile Fransa Cumhurbaşkanlığı arasındaki benzersiz ilişkiyi görseller aracılığıyla gözler önüne serecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot, fuarın, Fransa Cumhurbaşkanlığı ile olan tarihsel işbirliklerini sergilemek için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.

Peugeot, General de Gaulle'ün DS'inden Presidential DS N°8'e uzanan yolculukta DS Automobiles'in, Fransız mükemmeliyetini simgeleyen etkileyici modelleriyle Elysee Sarayı'nın yanında yer almaya devam ettiğini ifade etti.