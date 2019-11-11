GÖLSU projesi kapsamında Çankırı'da yapımı devam eden Kutluşar Barajı'nın yapımı devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Milli ekonomiye yıllık 2 milyon 160 bin TL gelir sağlayacak" dedi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan GÖLSU Projesi kapsamında Çankırı'da yapımı süren Kutluşar Barajı'nın durumu ile ilgili açıklama yapıldı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı açıklamada projenin yüzde 62'lik oranının tamamlandığını açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı'da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çankırı ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.



DSİ Genel Müdürü Aydın, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Çankırı Şabanözü ilçesinde yapımına devam Kutluşar Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak" dedi.



Genel Müdürü Aydın, "Kutluşar Barajı'nın temelden yüksekliği 43 metre olup, 900 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Çankırı Şabanözü Kutluşar Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 160 bin TL gelir artışı sağlanmasın hedefliyoruz. Projenin fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 62 seviyesindedir" ifadelerine de yer verdi. - ÇANKIRI