DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'e yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Artvin'de yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor.



Yusufeli Barajı ve HES Projesi sebebiyle baraj gölü altında kalacak olan Yusufeli İlçesinin Yansıtıcılar ve Sakut Deresi Mevkiinde yeniden göl manzaralı, modern bir şehir olarak inşa edilmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yıldız, "Yeni Yusufeli İlçesi imar planına göre 3 bölgede inşa edilmekte olduğunu belirterek, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler TOKİ'ye teslim edilmektedir. TOKİ'ye teslim edilen 3. Bölgenin üstyapı inşaat ihalesi 21 Haziran 2017 tarihinde yapılmış olup; 15 Temmuz 2017 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak üstyapı çalışmalarına başlanılmıştır. İş kapsamında 3. Bölgede 334 adet Konut, 15 adet iş yeri, 1 adet 24 derslikli lise, 1 adet sağlık ocağı ve 1 adet İlçe Jandarma Komutanlığı inşa edilmiştir. Kaba inşaatın yüzde 99'u tamamlanmıştır. Ada içi peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş geçici kabul aşamasındadır. Ayrıca 3. bölgede 2. etap ihalesi 24 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. İş kapsamında 224 adet konut, 8 adet işyeri, Semt Camii ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi işleri bulunmaktadır. İnşaatın yüzde 45'i tamamlanmıştır. Yine DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ'ye teslim edilen 1. Bölgenin üstyapı inşaat ihalesi 27 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olup; 12 Ağustos 2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 1. Bölgede ağırlıklı olarak kamu binaları inşa edilecektir. Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye, PTT, Kütüphane, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu, Merkez Camii, Müftülük, Öğretmenevi ve 16 Derslikli Ortaokul inşa edilmektedir. İş kapsamında yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapılarda ince işler ve ada içi altyapı işleri ile peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Ek olarak 1. Bölgede TOKİ'ye teslim edilen alanlarda 2. Etap ihalesi 16 Ocak 2020 tarihinde yapılmış olup, 5 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda 518 adet Konut, 69 adet Dükkan, 2 adet Ticaret Merkezi, 1 adet Belediye Hizmet Binası ve 25 Yataklı Hastane inşaatı devam etmektedir. İş kapsamında yüzde 10 gerçekleşme sağlanmıştır. 2. Bölgede Ek Gelişme Alanı hariç altyapı kazı ve dolgu imalatları tamamlanmış olup TOKİ tarafından üstyapı ihale hazırlıkları devam etmektedir" dedi. - ARTVİN