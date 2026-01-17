DSİ Müdürü Oylamaya Katıldı - Son Dakika
DSİ Müdürü Oylamaya Katıldı

DSİ Müdürü Oylamaya Katıldı
17.01.2026 10:20
Mehmet Cemil Sarı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 fotoğraf kategorisinde seçim yaptı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Sarı, "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini oyladı.

Sarı, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Sarı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

