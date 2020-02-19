DSİ'nin Adana yatırımları - Son Dakika
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DSİ'nin Adana yatırımları

6 saat önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Adana'ya yatırımları devam ediyor.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Adana'ya yatırımları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yazılı açıklamasında, bereketli topraklar su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Çukurova'ya bereket katmak için çok önemli 35 sulama tesisi inşa ettiklerini kaydeden Aydın, "Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle toplam 854 bin 130 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 670 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 12 sulama tesisiyle 772 bin 130 dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, son 17 yılda kente 11 baraj, bir gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydetti.

Açıklamasında Aydın, şunlara yer verdi:

"2010 yılında hizmete aldığımız 130 metre yüksekliğindeki dev Yedigöze Barajı ile 165 bin 820 dekar arazi sulanmaktadır. Yedigöze Barajı, İmamoğlu sulamalarının ana su kaynağını oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın hasretle beklediği İmamoğlu sulamalarının bir an önce yapılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun için Yedigöze Barajını özel sektör aracılığı ile inşa ederek Adana'ya kazandırdık. Şimdi ise İmamoğlu sulamalarının inşaatları farklı kısımlarda devam ediyor. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."

Adana'nın bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu ifade eden Aydın, bu kapsamda Adana'da 56 taşkın koruma tesisi inşa ederek şehir merkeziyle, 90 meskun mahal ve 2 bin 642 dekar alanı taşkınlardan koruduklarını belirtti.

Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl, son yılların en yoğun yağışını çok kısa bir sürede alan Adana'ya anında müdahale ile felaketin daha da büyümesini engellediklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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