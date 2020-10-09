DSİ'nin Bursa'daki sulama projesiyle ekonomiye yılda 8 milyon liradan fazla katkı sağlanması... - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, "Yenişehir Çiçeközü Göleti Mahmudiye Sulaması" işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamda görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktararak, "Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Mahmudiye Sulamasının tamamlanması ile Bursa Yenişehir Mahmudiye Mahallesi sınırlarında bulunan 10 bin 980 dekar tarım arazisinin modern borulu sistemlerle sulanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 8 milyon 267 bin 317 lira katkı sağlanması hedefleniyor. İş kapsamında, 30 bin 707 metre uzunluğunda HDPE boruları temini ve montajı, 177 adet sanat yapısının temini ve montajı yapılacaktır." ifadesini kullandı.