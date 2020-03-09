DSİ Sinop'ta 17 yılda 5 baraj inşa etti - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Sinop'ta son 17 yılda 5 içme suyu barajı inşa edildiği bildirildi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suyun olmazsa olmaz temel ihtiyaç olduğu belirtildi.

Sinop'ta, son 17 yılda 5 barajın inşa edilerek hizmete açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tesisler ile 214 bin 692 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 19,11 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. 87,20 metre yüksekliğinde ve 25,23 milyon metreküp su biriktirme hacimli Erfelek Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj, 28 bin 730 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ayrıca son 17 yılda Saraydüzü, Dodurga, Karaca, ve Kurusaray barajlarını da tamamlayarak işletmeye aldık." ifadelerine yer verildi.

Sinop'un su kaynaklarını değerlendirmek için mevcut durumda 2 barajın daha yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.



"Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri ile Sinop'un mümbit toprakları su ile buluşturuldu. Tamamlanan 6 sulama tesisi ile 6 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sinop ilimizdeki toprakları daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 47 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Taşkın riskini azaltmak için 31 adet taşkın koruma tesisi faaliyete alınmış, 5 yeni taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."