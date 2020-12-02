DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor - Son Dakika

DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor

02.12.2020 07:54
DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

DSÖ'nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri ??arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.


DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Kasım, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DSÖ: Bir haftada 4 milyon insan koronavirüse yakalanıyor - Son Dakika Dünya


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