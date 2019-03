DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Şahbaz'dan İş Adamlarına Ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz ve Parti Danışmanı Banu Dalaman, Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Karayün, Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz ve ekibinin DSP'den seçimlere katılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Uzun süre tekdüze giden siyasette DSP yeni bir soluk getirecektir. Siyaset ve seçimler dönemsel olarak gelip geçiyor. Asıl olan yerel yönetimlerde kentlerimizi yönetecek, esnafa ve kentimize katma değer katacak, liyakat sahibi kişilerin görev alması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



DSP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz ise ilçenin sorunlarını bildiğini ve çözüm için donanımlı bir kadroyla bu göreve talip olduklarını söyleyerek projelerini anlattı. Yetişmiş kadrolarla her mahallede kurulacak mavi masalar ile vatandaşın sorun ve taleplerinin belediyeye gelmeden alınacağını söyleyen Şahbaz, mobil uygulama aracılığıyla da belediyenin her işleminin şeffaf şekilde görülebileceğini söyledi. Mahalle meclislerinin önemine değinen Şahbaz, "Her mahallede kurulacak mahalle meclislerinde toplumun her kesimini temsil eden insanlar yer alacak. Muhtar, sağlık ocağı hekimi, gençlik temsilcisi, okul temsilcisi, çocuk temsilcisi, yöre dernekleri ve STK temsilcisi ve olmazsa olmazımız kadın temsilcilerimiz mahalleleri yerinden yöneterek Belediye Meclisi gibi yetkiyle görev yapacaklar" ifadelerini kullandı.



Ziyarette konuşan Zeynep Banu Dalaman ise, "Büyükçekmece'nin tek şanslı olduğu nokta yoğun bir dikey mimariye gitmemiş olması. Büyükçekmece sadece merkezden ibaret görülmüş yıllarca. Tepecik, Celaliye, Güzelce, Kamiloba'ya Anadolu'daki bir kasaba gibi hiç hizmet götürülmemiş. Güzelce'de vatandaşlar isyan ediyor. Patika bir yol var, sözüm ona sokak, sokağın tabelası var ama ortada sokak yok" diye konuştu.



Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ise Ümit Şabnaz ve ekibinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "CHP'nin artık solu temsil ettiğini düşünmüyoruz. Solu temsil eden tek parti olmanız sebebi ile çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. Bugüne kadar vadedilen ama yerine getirilmeyen şeylerin artık beklemeksizin yerine getirilmesini istiyoruz. Özellikle tarımsal projelerin daha öne çıkarılması gerektiğine inananlardanız. Bölgemiz buna elverişli, her şey yapılabilir. Bu topraklar eskiden olduğu gibi yine tarım için canlandırılabilir" dediler. - İSTANBUL

