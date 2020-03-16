DSP'de Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları ertelendi - Son Dakika

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DSP'de Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları ertelendi
6 saat önce
Demokratik Sol Partinin (DSP) 21 Mart'taki Başkanlık Kurulu ve 22 Mart'taki Parti Meclisi toplantıları ileri bir tarihte yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:02 Kaynak: AA
Demokratik Sol Partinin (DSP) 21 Mart'taki Başkanlık Kurulu ve 22 Mart'taki Parti Meclisi toplantıları ileri bir tarihte yapılacak.
DSP'den yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsle ilgili vakaların ortaya çıkması üzerine Genel Başkan Önder Aksakal'ın, Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "21 Mart gününde gerçekleşecek olan Başkanlık Kurulu toplantısı ve 22 Mart günü gerçekleşecek olan Parti Meclisi toplantısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli düzeyde tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. " ifadesi kullanıldı.
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