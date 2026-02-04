DSP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Politika

DSP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

DSP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
04.02.2026 16:19
Önder Aksakal, terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve tedbirlerin gerekliliğini vurguladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yazımına başlanılan raporun aceleye getirilmemesinin, sürecin tam olarak istediğimiz düzeye gelmesinin beklenilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde DSP olarak Osmaniye'de olacaklarını bildirdi.

Depremin değil, sağlıksız yapıların öldürdüğü gerçeğini herkesin içselleştirmesini isteyen Aksakal, kentsel dönüşüm projelerine olan kısmi dirençlerin ortadan kalkması gerektiği söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Aksakal, sürecin, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" stratejisi kapsamında ortaya konulan koşullara ve istenilen kriterlere uygun gerçekleşmediğini savundu.

Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ocak'ta yapılan açıklamalara göre, entegrasyon kapsamında SDG/YPG güçleri cephelerden çekilecek, hükümete bağlı birlikler Haseke ve Kamışlı bölgesinde konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek. Yani terörist unsurlar, yeni yapı içerisinde görev yapmaya devam edecek. Oysa Türkiye olarak ortaya koyduğumuz birincil şart terör örgütü PKK ve bileşenlerinin YPG-PYD-SDG-PJAK-KCK adıyla tümünün tasfiyesi ve kendilerini resmen feshettiklerini ilan etmeleri, sahip oldukları tüm silah ve mühimmatı resmi makamlara teslim etmeleri şeklindendir. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yazımına başlanılan raporun aceleye getirilmemesinin, sürecin tam olarak istediğimiz düzeye gelmesinin beklenilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz."

Aksakal, istenilen düzeyde tasfiye hayata geçirilmeden, tüm silah ve mühimmatların teslim edildiği tespit edilmeden ve terör örgütü PKK'nın Kandil'deki kadrolarının, teröristlerin akıbeti belli olmadan "yelkenleri suya indirecek" açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

