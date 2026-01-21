DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

21.01.2026 12:36
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı şanlı bayrağımıza uzanan eller her zaman kırılmıştır, bu saldırının failleri de cezasız kalmayacaktır. Bunu kimse unutmasın. Bu menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınadığımızı ve lanetlediğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atlas Çağlayan cinayetiyle tüm toplumun büyük bir travma daha yaşadığını belirterek, hiçbir gerekçe ve bahanenin böyle bir hadiseyi izah edemeyeceğini söyledi.

Önder Aksakal, "Çocuklarımızın, başta aileler olmak üzere kendilerini emanet ettiğimiz eğitim kurumlarında yeterli düzeyde bir eğitime tabi tutulmadıklarını, bir boşvermişliğin, bir vurdumduymazlığın girdabında gençliğimizin, dolayısıyla geleceğimizin göz göre göre yok oluşa doğru gittiğini görmek belki de üzerinde en çok düşünmemiz gerekecek konu olmalıdır." dedi.

5 Ağustos 2025'ten bu yana TBMM çatısı altında ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında "Terörsüz Türkiye" mottosuyla bir komisyon kurulduğunu anımsatan Aksakal, şöyle konuştu:

"5 ay gibi bir sürenin sonunda komisyon çalışmalarının süzgeçten geçirildiği bir sonuç raporu yazımı safhasındayken dün, güney sınırımıza yakın noktalarda yaşananların yapılan bu çalışmaları nasıl anlamsız bir düzeye indirdiğine dikkatinizi çekmek isterim. DSP olarak gelinen bu noktayı en başından bu yana tarif etmiş, tanımlamış ve geçmiş tecrübelerimizle de örtüştürerek görüşlerimizi ortaya koymuştuk. 'Terör örgütlerinin sözüne güvenilmez' demiştik, 'İmralı'daki PKK elebaşı ikili, hatta üçlü oynuyor, her tarafa farklı yaklaşım sergiliyor' demiştik ve komisyon üyelerinden 3 milletvekilinin İmralı'da kendisiyle görüşmelerinde yine farklı görüşler dayattığını, Suriye'nin kuzey doğusunda özerk bir yapılanmayı öngördüğünü, bunların yerel güvenlik güçlerinin olması gerektiğini de belirtmişti. Ne yazık ki yanılmadık. PKK terör örgütü ve türevleri, amaç ve hedeflerini yıllardır en açık ifadelerle dile getiriyorlardı. Sorun bu açıklamalarda değil, açıklamaları doğru okuyamayan ve karşılığında yapılması gerekenlerin zamanlamasını değerlendirme noktasında zafiyet gösterilmesindedir."

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını değerlendiren Aksakal, "Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı şanlı bayrağımıza uzanan eller her zaman kırılmıştır, bu saldırının failleri de cezasız kalmayacaktır. Bunu kimse unutmasın. Bu menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınadığımızı ve lanetlediğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaracak düzenlemenin TBMM'de görüşüldüğünü anımsatan Aksakal, "DSP olarak bu rakamın 24 bin lira olarak belirlenmesinin daha hakkaniyetli olacağını düşünüyor ve bunu öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Terör, YPG, Dsp, Son Dakika

