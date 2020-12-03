DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri - Son Dakika

DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri

03.12.2020 18:53
DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, "İşimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, "İşimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız." dedi.

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasını bir araya getiren DTİK, özel bir online konsere imza attı.

DTİK ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu ev sahipliğinde DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin katılımlarıyla düzenlenen dostluk konserinde, dünyaca ünlü kadın orkestra şefi, piyanist ve besteci Turan Manafzade sahne aldı.

Avrupa Parlamentosu'ndan canlı yayın ile gerçekleştirilen konserde, DTİK kültür elçilerinden Turan Manafzade birbirinden özel besteleri dostluk için seslendirdi.

Toplantının açılışında konuşan DEİK/DTİK Başkanı Olpak, dostluk konserinin anlam ve önemine işaret ederek, kendisi için bunu gerçekleştirmenin bir onur olduğunu söyledi.

Olpak, konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de anımsatarak, şunları söyledi:

"Umarım dünyada bariyerler olmaz ve bu konuya ilişkin daha fazla sosyal farkındalık olur. Pandemiden dolayı çok olağanüstü bir durumdayız. Çok sınırlı şartlar altında yaşıyoruz ve çalışıyoruz ama hayatta kalmayı biliyoruz. Bizim işimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız. Diaspora arasında güvenli bir ortamda networkingi ve ticareti kolaylaştırmak istiyoruz."

Müziğin insanlar arasında çok önemli bir faktör olduğunu, hangi dilden, hangi kültürden olursa olsun insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Olpak, bu çerçevede düzenlenen konserin önemli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki de konserin organize edilmesinden dolayı Dünya Türk İş Konseyi'ne teşekkür etti.

Czarnecki, "Türkiye ve AB arasındaki iş birliğini beslemek üzere Dostluk Grubumuz yakın zamanda lanse edildi. Yakın iş birliği ve Türk ortaklarımızla daha fazla etkinlikler organize etmeyi planlıyoruz. Dostluk Grubu olarak, Avrupalı ve Türk dostlarımız arasında harika bir ilişki kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor! Projenin jürisinde Cem Yılmaz da yer alacak Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti         
19:01
Eski eşini sokakta 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis Eski eşini sokakta 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis         
18:20
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı         
17:53
Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak         
17:47
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir         
17:30
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı         
17:09
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 19:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei