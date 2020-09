DTO Başkanı Erdoğan'dan Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Erdemli bir insan yetiştirmenin insanlığı yetiştirmek ve yüceltmek olduğunu bilerek, hayatını bu ulvi düstura vakfedenleri, böyle kutsi bir yolda ter dökenleri, böyle güzel bir hayra kan olup can verenleri ayakta alkışlıyor, aramızdan ayrılan eli öpülesi büyüklerimizi ise, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 33'üncü Ahilik Haftasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında insanların ticaret anlayışı ile esnaf ve sanatkarlığı, binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir kültürün geçmişten bugüne medeniyete yön veren en önemli yansımalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Atadan toruna geçen bu eşsiz meziyeti, ilk günkü gibi dimdik ayakta tutan güçse ahiliktir. Çünkü, ahilik kardeşliktir. Birbirine doğruyu, doğruluğu öğütlemek, öğretmek ve tutulacak doğru yolu göstermektir. Ahilik aynı zamanda, dayanışma ve yardımlaşmadır; eli açıklıktır. Cimrilik kapısını kapatıp, lütuf ve iyilik kapısını açmaktır. İnsani ilişkilerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemektir. Yumuşak huylu olup, kahır ve zulüm kapısını sonsuza dek kapatmaktır. Aynı zamanda akıllı ve kültürlü olmaktır. Hırsa yenilmemek, elindekiyle yetinip kanaatkar olmak ve Allah'tan gelene, rızka razı olmaktır" diye konuştu.

"Aramızdan ayrılan eli öpülesi büyüklerimizi ise, rahmet ve minnetle anıyorum"

DTO Başkanı Erdoğan, "Tokluk ve lezzete aldanmamak, riyazet kapısını her daim açık bırakmak, nefsin eline düşmemek, onun esiri olmamak, isteklerini yok sayabilmektir. Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmaktır. Saçma sapan, insanları kıracak ve üzecek söz ya da davranışlardan ve yanlış inanışlardan kaçınmak; bilgi, ustalık, hüner ve uzmanlık kapısını ise her daim açık bırakmaktır. Yalana sığınmamak ve asla doğruluktan vazgeçmemektir. Ahilik, milletçe, varlığımızın dayandığı temel, dosta düşmana nam salmış, herkesten takdir toplamış benzersiz kültürümüzün asıl kökleridir. Geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Ahi birlikleri, tüm bu güzellikleri, onca asır aynı hassasiyetle yaşatmayı ve günümüze kadar getirmeyi bilmişlerdir. Böylelikle, toplumdaki dini ve ahlaki yapının yozlaşmadan korunmasını da sağlamışlardır. Ahilerimizin insanı temel alan ahlak anlayışı, çağımızdaki sosyal ve ticari hayatın da en büyük gereklerindendir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin gösterdiği yola revan olan Ahi Evran'ın besmelesi, ahilerin de gayretiyle daha nice asırlar aynı berraklık ve coşkuyla insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Erdemli bir insan yetiştirmenin insanlığı yetiştirmek ve yüceltmek olduğunu bilerek, hayatını bu ulvi düstura vakfedenleri, böyle kutsi bir yolda ter dökenleri, böyle güzel bir hayra kan olup can verenleri ayakta alkışlıyor, aramızdan ayrılan eli öpülesi büyüklerimizi ise, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - DENİZLİ